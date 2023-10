Celtic-Lazio, rivoluzione sugli esterni: si scalda Pellegrini. E Lazzari...

Celtic-Lazio, il turnover di Maurizio Sarri potrebbe riguardare anche gli esterni di difesa: si scaldano Pellegrini e Lazzari

Come riportato dal Corriere dello Sport, il massiccio turnover previsto in casa Lazio per la prossima gara in Champions League contro il Celtic potrebbe coinvolgere anche gli esterni di difesa.

Sarri potrebbe concedere un turno di riposo sia a Hysaj che a Marusic rilanciando Lazzari a destra e Luca Pellegrini a sinistra.