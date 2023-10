Celtic Lazio, Sarri rispolvera Patric? L’idea del tecnico

Celtic-Lazio, Maurizio Sarri potrebbe mischiare le carte anche in difesa: possibile ritorno di Patric da titolare. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, uno dei calciatori più spremuti in questo avvio di stagione è certamente Alessio Romagnoli.

L’ex Milan meriterebbe un turno di riposo e Sarri sta meditando di concederglielo mercoledì in Celtic-Lazio. In quel caso al centro della difesa tornerebbe Patric in coppia con Casale.