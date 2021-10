Ceferin: «EURO 2024 sarà davvero per tutti, bellissimo vedere il logo»

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato in occasione della presentazione del logo di EURO 2024

Il presidente della UEFA, Aleskander Ceferin, ha parlato in occasione della presentazione del logo di EURO 2024.

«È bello vedere il logo di UEFA EURO 2024 prendere vita nell’iconico Olympiastadion. D’ora in poi, il torneo ha un’identità di marchio che riflette l’ambizione che abbiamo insieme all’associazione ospitante e alle città ospitanti: un Europeo davvero per tutti! Per un mese saremo uniti dal calcio nel cuore dell’Europa».