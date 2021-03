Italia, Causio elogia Immobile: «Il numero uno»

Franco Causio ha parlato del percorso della Nazionale di Roberto Mancini , soffermandosi anche su Ciro Immobile: le sue parole

Oggi tornerà in campo la Nazionale di Roberto Mancini, che affronterà la Bulgaria in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dopo il gol contro l’Irlanda del Nord, Ciro Immobile dovrebbe accomodarsi in panchina.

A parlare del cammino degli azzurri, ma anche dell’attaccante della Lazio, è stato Franco Causio, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport: «In attacco chi tra Immobile o Belotti? Quando Ciro è in forma è il numero uno. Lo dimostra il fatto che ha anche vinto la Scarpa d’oro. Devo dire però che Belotti non è da meno. Mancini è uno flessibile e che cambia spesso modulo. Magari avrà bisogno anche di tutti e due insieme».