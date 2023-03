Lazio Women, le parole di Catini dopo la vittoria sulla Sassari Torres

Massimiliano Catini, tecnico della Lazio Women, ha commentato la vittoria sulla Sassari Torres: le sue parole

Intervistato dai canali ufficiali del club biancoceleste, Massimiliano Catini, tecnico della Lazio Women, ha commentato così la vittoria sulla Sassari Torres:

«Abbiamo ottenuto una vittoria importante chiudendo il ciclo delle gare di marzo che era sicuramente complicato. Volevamo raggiungere questo obiettivo, ci siamo riusciti e ora ci concentriamo sul mese di aprile che sarà fondamentale. Il risultato non era scontato, siamo stati bravi a sbloccare il risultato e poi a chiudere i conti. La sensazione è che la squadra cresca sotto il profilo della sicurezza partita dopo partita. In ogni caso, al momento non possiamo fermarci perché le inseguitrici non mollano. Dobbiamo rinforzare il nostro primato anche perché tutto dipende solamente da noi. In avanti avevamo già varie soluzioni, l’arrivo di Moraca ci ha dato ulteriori soluzioni. Il nostro reparto avanzato è cresciuto molto capendo i momenti della partita in cui è necessario muoversi tra le linee con un trequartista e quando invece muoversi come tridente pressando alta la linea difensiva avversaria. Abbiamo attaccanti con caratteristiche tutte differenti, ben venga che siano capaci di stare in campo nelle varie situazioni di gioco mettendosi a servizio della squadra. Abbiamo numeri importanti sia sotto il profilo dei gol fatti che subiti, anche se purtroppo il dato sulle reti incassate lo abbiamo leggermente rovinato nella coda del girone d’andata. Ogni reparto sta disputando una grande stagione e faremo di tutto affinché i numeri migliorino ancora. Il gol di Eriksen ha chiuso la gara ed è il giusto premio per una gara di sostanza e qualità da parte sua. La rete è frutto di una grandissima lettura da parte di Visentin e di un assist perfetto di Moraca che preferisce servire la compagna invece di siglare la tripletta. In tutto questo c’è la forza del nostro gruppo».