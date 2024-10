Cataldi e il pensiero per Flavio: «Continua a proteggere da lassù Francesco»

Cataldi, tramite i propri profili social, ha mandato un messaggio a Flavio e alla sua famiglia. Un bel pensiero per il giovane tifoso scomparso

Danilo Cataldi ex calciatore e simbolo del recente passato della Lazio, ha speso un pensiero per Flavio, il giovane tifoso biancoceleste scomparso, e la sua famiglia. Questo il suo messaggio su una storia Instagram:

«Piccolo, Grande Flavio, continua a proteggere da lassù Francesco, mamma Paola e papà Marco, due genitori eccezionali, esempi di vita, a cui ci stringiamo forte in questo momento. In questi anni non abbiamo potuto immaginare il vostro dolore, ma abbiamo conosciuto il vostro amore infinito. Vi siamo vicini, abbiamo il cuore spezzato. Flavio, per sempre con noi»