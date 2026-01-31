Cataldi dopo Lazio Genoa: «Spero che i tifosi riprendano a darci una mano. Cornet ha fatto una cosa ridicola!»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato dopo la vittoria ottenuta allo stadio Olimpico contro il Genoa di Daniele De Rossi: le sue parole

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dopo il successo ottenuto contro il Genoa. La partita ha avuto un esito positivo, ma il giocatore ha sottolineato che dietro questo risultato ci sono stati giorni difficili.

DIETRO QUESTO SUCCESSO – «Dietro questo successo ci sono giorni complicati, come sanno tutti quelli che vivono questo ambiente. Ci sono stati momenti difficili ed è normale che quando vedi uno stadio vuoto, soprattutto quando sei abituato ad averlo sempre pieno, diventa tutto più complicato. Ma il risultato ci darà una mano a fare una settimana tranquilla».

PER IL FUTURO – «Mi auguro che i tifosi tornino a darci una mano, perché abbiamo bisogno di loro in casa e in trasferta, anche se da quanto ho letto purtroppo non potranno esserci fuori da Roma. Sono un’arma in più per noi, sul 2-0 ci avrebbero dato una grossa mano e invece ci siamo fatti recuperare. Spero che tornino per aiutarci».

IIL PRIMO TEMPO – «Il primo tempo è stato nervoso, abbiamo avuto paura. Nel secondo tempo però siamo ripartiti bene, l’abbiamo sbloccata e poi abbiamo raddoppiato. In questo momento in cui non siamo sereni, abbiamo pagato il minimo errore. Sul 2-1 è subentrata la paura. I cambi sono entrati bene, ci hanno dato una mano».

Il rigore e la reazione di Cataldi

«Se vieni a fare lo ‘scavetto’ sul dischetto a casa mia, dopo che lo avevano subito loro in un’altra partita e si sono anche lamentati, mi sembrava una cosa abbastanza ridicola. Mi sono innervosito, ma poi ho fatto gol. Non penso sia stato giusto quello che ha fatto Cornet, ma finita la partita finisce tutto».

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, i capitolini ufficializzano l’arrivo di Przyborek dal Pogoń Szczecin!