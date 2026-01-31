Calciomercato Lazio, i capitolini ufficializzano l’arrivo di Przyborek dal Pogoń Szczecin!

Calciomercato Lazio, il centrocampista polacco firma un contratto a lungo termine: tutti i dettagli sull’accordo per il nuovo acquisto

La S.S. Lazio ha ufficialmente annunciato l’acquisizione del centrocampista Adrian Przyborek, proveniente dal Pogoń Szczecin, club della massima serie polacca. Il giocatore, nato a Koszalin il 1º gennaio 2007, ha firmato un contratto a lungo termine con la squadra biancoceleste, dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali e aver superato con successo le visite mediche.

Calciomercato Lazio, la carriera di Adrian Przyborek

Przyborek, cresciuto nel settore giovanile del Pogoń Szczecin, ha firmato il suo primo contratto professionistico nel gennaio del 2022. Il giovane centrocampista ha esordito in prima squadra il 18 febbraio 2023, in un incontro di Ekstraklasa vinto 3-1 contro il Warta Poznań. Il 12 aprile 2024, ha realizzato il suo primo gol, contribuendo alla vittoria per 5-0 contro il Ruch Chorzów.

Przyborek è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati dopo il 2007, stilata dal noto quotidiano inglese The Guardian, un riconoscimento che sottolinea il suo talento e le sue potenzialità. La sua crescita e il suo talento non sono passati inosservati, portandolo ad essere uno dei giovani più promettenti del calcio polacco.

Calciomercato Lazio, il futuro di Adrian Przyborek alla Lazio

Con il suo arrivo alla Lazio, Przyborek si prepara ad affrontare una nuova sfida in Serie A, portando con sé le esperienze maturate in Polonia. Il centrocampista ha già una buona visibilità a livello internazionale e sarà un’aggiunta importante per il centrocampo biancoceleste. La Lazio, con l’acquisizione del giovane talento, punta a rafforzare ulteriormente il proprio settore giovanile, cercando di costruire un futuro solido.

