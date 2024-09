Cataldi Fiorentina, Pradè: «Lui e i nuovi hanno dato un grande CONTRIBUTO ieri con il Monza»

Cataldi Fiorentina, il dirigente viola ha espresso il suo parere riguardo la prestazione dei nuovi arrivi tra cui l’ex Lazio

Nonostante non sia andata come voleva, Danilo Cataldi ieri ha fatto il suo esordio in maglia Fiorentina insieme ai nuovi innesti contro il Monza, contribuendo comunque al pari contro la formazione di Nesta.

Alla luce di quanto accaduto, ai canali ufficiali viola ha parlato il dirigente Pradè che si esprime sui nuovi arrivati tra cui l’ex Lazio

PAROLE – Sono fiducioso sul lavoro di Palladino, sono convinto che lui ci darà tanto, abbiamo fatto un cambiamento radicale e bisogna avere la pazienza giusta di aspettare. Sapevamo di poter avere delle difficoltà sul mercato perché c’erano delle situazioni anomale però alla fine abbiamo fatto quello che volevamo e da martedì inizierà il nostro percorso. Gosens lo seguivamo da parecchi giorni, ci abbiamo parlato più volte, c’era lo stop dell’Union Berlino perché era iniziato il campionato, però c’è stata la ferma volontà del calciatore di venire. Col suo gol con il Monza il calciatore ci ha dato subito una bella soddisfazione come hanno fatto bene Cataldi, Bove, Adli e Ikonè, che è entrato alla grande