Cataldi convocato in Nazionale: la reazione della moglie – FOTO

Dop i forfait di Pellegrini e Zaniolo, Mancini ha concovato in Nazionale Danilo Cataldi. Ecco la rezione della moglie del centrocampista

La convocazione di Cataldi in Nazionale ha scatenato tantissimi tifosi biancocelesti sui social che hanno condiviso molti messaggi per il centrocampista della Lazio. Tra le dediche più sentite c’è quella della moglie Elisa Liberati, che si è affidata ad Instagram per commentare la chiamata del ct Roberto Mancini.

«Perché non ti sei mai abbattuto e hai avuto una forza immensa! Te lo meriti davvero amore mio! Sei un esempio per forza e determinazione. Anche se mi mancherai piango di gioia»