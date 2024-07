Castrovilli Lazio, il primo allenatore APPLAUDE Lotito: «GRANDE colpo! Ecco dove dovrebbe giocare»

Castrovilli-Lazio, il primo allenatore del centrocampista italiano ha fatto i complimenti a Lotito per il colpo messo a segno

Intervistato da Tag24, Gigi Nicassio, primo allenatore di Castrovilli, ultimo arrivo nel calciomercato Lazio, ha dichiarato:

PAROLE – «Che non abbiano dubbi, sarà un gran colpo. E si riprenderà la maglia della Nazionale. Giocare a Firenze da visibilità, ma Roma è sempre Roma, qualcosa di favoloso. Per quanto riguarda Gaetano, sin da piccolo non ha mai sofferto queste situazioni importanti, per lui è sempre stato un gioco. Se può esplodere alla Lazio? Sì, e dirò di più: potrà riprendersi la Nazionale. Parliamo di una piazza importante, dove i riflettori sono accesi sempre e comunque, e lui ha la testa sulle spalle per sopportare tutto questo. Secondo me dovrebbe giocare tra le linee, anche se ha dimostrato negli anni di essere polivalente, ma sulla trequarti può mettere in difficoltà gli avversari».