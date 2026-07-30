Castro lancia il guanto di sfida: «Contro la Lazio ho segnato una doppietta. Adesso vogliamo altri due gol nel derby»

Castro comincia la sua esperienza in giallorosso pensando subito al derby di Roma, l’attaccante lancia la sfida alla Lazio

L’avventura di Santiago Castro con la Roma comincia con una dichiarazione destinata a far discutere. Il nuovo acquisto giallorosso si è presentato ai canali ufficiali del club e ha rivolto immediatamente il proprio pensiero al derby contro la Lazio, ricordando il positivo rendimento ottenuto nelle precedenti partite disputate nella Capitale.

L’attaccante argentino è approdato alla Roma nell’ambito dell’operazione che ha previsto il trasferimento in prestito di Artem Dovbyk e avrà il compito di aggiungere energia, profondità e concretezza al reparto offensivo giallorosso, ma le sue prime parole hanno già acceso la rivalità cittadina.

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Castro ed il precedente giocato contro la Lazio

Il nuovo centravanti ha ricordato con particolare soddisfazione la doppietta realizzata in passato contro la Lazio. Un precedente che gli ha permesso di presentarsi ai nuovi tifosi con grande sicurezza, lanciando una vera e propria sfida in vista del prossimo confronto tra le due squadre della Capitale.

LA SFIDA ALLA LAZIO – «Nelle ultime due partite giocate qui ho fatto gol, ho preso anche una traversa e contro la Lazio ho segnato una doppietta. Adesso vogliamo continuare così, magari facendo due gol nel derby».

Parole nette, pronunciate quando la nuova esperienza alla Roma è appena cominciata. Il messaggio rivolto ai biancocelesti è evidente: Castro vuole confermare il proprio feeling con lo stadio e diventare subito protagonista in una delle partite più attese della stagione.

Il derby è già iniziato per Castro

Il guanto di sfida alla Lazio non passerà inosservato e i tifosi giallorossi hanno accolto con entusiasmo un messaggio che alimenta immediatamente il clima del derby, mentre in casa biancoceleste le parole dell’argentino potranno rappresentare un’ulteriore motivazione.

Prima di trasformare la promessa in realtà, Castro dovrà conquistare spazio e continuità. Il nuovo centravanti, però, ha già indicato uno dei propri obiettivi: tornare a colpire la Lazio, questa volta indossando la maglia dei cugini.