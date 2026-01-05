Castellanos West Ham, ora è ufficiale! La Lazio cede l'attaccante - FOTO - Lazio News 24

Castellanos West Ham, è arrivata la comunicazione ufficiale del club britannico circa l’acquisto del giocatore argentino dalla Lazio. E’ ufficiale

E’ finita l’era di Valentin El Taty Castellanos nella Capitale, il West Ham in questi minuti ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante classe 98′! Ora l’argentino non è più un giocatore della Lazio, lascia i biancocelesti dopo oltre 98 presenze e 22 reti, è ufficiale il suo trasferiemento in Premier Leaugue. Il comunicato:

“La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club. Castellanos, acquistato nell`estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro”.

West Ham United is delighted to announce the signing of Valentín Castellanos 📝 — West Ham United (@WestHam) January 5, 2026

LEGGI ANCHE: Loftus Cheek Lazio, rimane l’obiettivo principale! Scambio con il Milan? L’indiscrezione