Castellanos, Taty esalta Immobile sui social dopo il match di ieri sera – FOTO

Castellanos, l’ex Girona pubblica sui social un bel post di elogio nei confronti del bomber dopo la splendida partita di ieri

Ieri sera con la Fiorentina è arrivata seppur in extremis, la terza vittoria consecutiva in campionato che rilancia in modo deciso la Lazio. Due dei protagonisti di questa risalita dei biancocelesti sono Castellanos e Immobile, e l’ex Girona a tal proposito elogia il compagno di reparto con un bel post social