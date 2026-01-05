Castellanos saluta i tifosi della Lazio: «Mi avete sempre sostenuto! Non è facile dirsi addio» - Lazio News 24

Valentin Castellanos, ex attaccante della Lazio appena trasferitosi al West Ham, ha salutato via social i biancocelesti: le sue parole

Valentin Castellanos da oggi non è più un giocatore dei biancocelesti, il suo futuro sarà in Premier League. L’ormai ex attaccante della Lazio dopo la comunicazione del suo trasferimento al West Ham ha salutato ha salutato i tifosi capitolini via social. Le sue parole:

«Non è mai facile dirsi addio, soprattutto quando bisogna chiudere un capitolo che ha significato tanto sia a livello personale che professionale. Sono arrivato alla Lazio con entusiasmo e voglia di crescere, e ora me ne vado con la serenità di aver dato tutto. Indossare questa maglia è stato un vero orgoglio. Vivere il club dall’interno mi ha permesso di sentire la passione e l’emozione vera in ogni momento. Oggi è tempo di andare avanti con nuovi obiettivi, ma voglio che sappiate quanto abbiate lasciato un segno nel mio cuore. Ringrazio la dirigenza, i miei compagni, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano ogni giorno nel club. E, molto specialmente, i tifosi Laziali, che mi hanno sempre sostenuto. Grazie per avermi permesso di far parte della vostra storia. Sappiate che resterò per sempre un laziale. Per sempre, Taty».

LEGGI ANCHE: Loftus Cheek Lazio, rimane l’obiettivo principale! Scambio con il Milan? L’indiscrezione