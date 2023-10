Castellanos, che momento! Arriva la pre-convocazione dell’Argentina

Grande soddisfazione per Castellanos: il centravanti della Lazio è state pre-convocato dall’Argentina per le gare contro Uruguay e Brasile

Grande soddisfazione per il Taty Castellanos, titolare anche ieri nella gara vinta dalla Lazio contro la Fiorentina per 1-0.

L’ex Girona è stato infatti pre-convocato dall’Argentina di Scaloni per le gare contro Uruguay e Brasile, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Castellanos ha dunque l’opportunità di far parte della lista definitiva dei 23.