Castellanos fuori per Monza Lazio? La possibilità e la sostituzione: a cosa pensa Baroni per il Taty

Castellanos fuori oggi per Monza Lazio? Una possibilità da non escludere in vista della sfida ai brianzoli: a cosa pensa mister Baroni

Non è da escludere che oggi, nell’undici titolare della Lazio che scenderà in campo al Monza, non ci sia posto per il Taty Castellanos. L’argentino potrebbe godere di un turno di riposo, viste le tante gare giocate nell’ultimo periodo.

Il suo posto in mezzo verrebbe così preso da Dia, per una staffetta in attacco al contrario. Il senegalese pronto a guidare l’attacco biancoceleste, Baroni riflette su questa possibilità e non la esclude al momento.