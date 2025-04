Castellanos ha rilasciato delle dichiarazioni sui propri account social dove esprime tutto il suo amore per questa squadre: le parole

Il centravanti della Lazio Taty Castellanos ha sofferto con grande intensità sin dal primo istante in cui quel rigore è stato deviato dal portiere del Bodo Glimt nell’ultima partita di UEFA Europa League. È stato di certo un colpo terribile per lui sin dal suo arrivo in biancoceleste, ma lo spagnolo ora vuole rialzarsi e ripristinare la concentrazione in vista di quelle che, stando alle sue parole sui social, saranno sei finali. Ecco cosa ha detto:

«Sono orgoglioso della squadra e di tutti i laziali che ci hanno sostenuto in questa coppa. Abbiamo lasciato tutto in campo per 120 minuti e mi dispiace tantissimo non aver conseguito questa qualificazione. I rigori sono una lotteria; il calcio è così, ha cose come questa che alla fine sono difficili da digerire. Rialziamoci e continuiamo a lavorare per queste 6 finali che restano e lasciamo la Lazio come merita. Forza Lazio sempre!».