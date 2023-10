La missione di Castellanos: l'argentino ha un obiettivo preciso. E con Pedro...

Valentin Castellanos si è sbloccato contro l’Atalanta: l’obiettivo è andare in doppia cifra. E spunta l’aneddoto con Pedro

Valentin Castellanos si è finalmente sbloccato nella sfida di domenica pomeriggio tra Lazio e Atalanta. Il centravanti argentino, come riporta Il Messaggero, ha un obiettivo preciso: andare in doppia cifra per la quarta stagione consecutiva.

Ad aiutarlo nell’intento ci sarà sicuramente anche lo splendido rapporto nato con i compagni di squadra. In particolare, l’ex Girona ha legato molto con Pedro col quale sta nascendo un’intesa speciale.