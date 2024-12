Castellanos a Sky: «Con Zaccagni ci siamo messi d’accordo in campo. Io devo giocare per la squadra»

Castellanos è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando così la partita andata in scena al Via del Mare

Nel post partita ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Castellanos, decisivo in Lecce–Lazio con la rete dello 0-1, con la quale è salito a 7 gol in questa Serie A.

SUL RIGORE – «Contenti per la squadra e per il gruppo. Con Zaccagni ci siamo messi d’accordo in campo sul calcio di rigore. L’umiltà rende il gruppo più forte, sono contento che il capitano mi ha concesso il tiro. Sono un giocatore che lavora tanto per la squadra in tutta la fase di attacco».

SU BARONI – «Il mister quando è arrivato ha reso tutti utili. Sono contento per lui e per tutto lo staff che lavora con noi».