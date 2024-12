Castellanos Lazio, per il Taty la partita con l'Atalanta ha un gusto speciale: e contro Lookman...

Castellanos Lazio, questa sera contro l’Atalanta è una sfida speciale per il Taty, ecco il motivo; e contro Lookman è sfida ad alta quota

Lazio Atalanta di questa sera ha un gusto speciale per il Taty Castellanos: il suo primo gol in biancoceleste infatti fu proprio contro la Dea nel 3-2 della scorsa stagione all’Olimpico. Allora era la riserva di Ciro Immobile, mentre nella sfida di domani si presenterà come il titolare della squadra di Baroni.

Contro la Dea sarà una sfida nella sfida con Ademola Lookman: con Retegui fuori per infortunio è il calciatore nigeriano – fresco vincitore del Pallone d’Oro Africano – con cui si deve fare il confronto diretto. Come riportato dal Corriere dello Sport Castellanos ha già preso parte a 11 gol in questa prima metà di stagione superando già i numeri della scorsa, con 9 gol fra campionato e coppe. Lookman in Serie A ha due reti in più – 9 contro 7 – e questa sera il Taty sogna di accorciare.