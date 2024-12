Castellanos Lazio, è l’ora del Taty. Una richiesta chiara verso Lecce: oggi c’è bisogno di una cosa

Castellanos Lazio, l’ora del Taty contro il Lecce. Richiesta chiara per il match: ecco di cosa ci sarà bisogno. I dettagli

Come scrive il Corriere dello Sport, in vista del match di oggi contro il Lecce la Lazio ritroverà il Taty Castellanos dal primo minuto dopo la squalifica scontata nella scorsa partita contro l’Inter.

L’argentino, fin qui, ha messo a segno 8 gol in stagione, ma dalla punta titolare ci si aspetta molto di più. Per questo, già dalla trasferta del Via del Mare, gli si chiedono quei gol che sono mancati negli ultimi appuntamenti.