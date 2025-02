Castellanos Lazio, si divide con Pedro la palma come MVP nella manita dell’Olimpico: due assist e un gol per l’argentino

Castellanos Lazio, le pagelle dell’attaccante, insieme a Pedro il migliore in campo con i suoi due assist e il gol che mancava da mesi in casa

Il Taty Castellanos con i suoi due assist e la rete finale – che mancava in casa da cinque mesi – è tra i migliori in campo nella vittoria della Lazio contro il Monza, anzi: tra i biancocelesti solo Pedro ha avuto voti vicini ai suoi dai giornali. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Due assist utili e bellissimi e poi il gol da predone d’area. Giornata da incorniciare».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «La torre di testa per Marusic è da applausi, ancora meglio la palla filtrante per il raddoppio di Pedro. Rifinitore e finalizzatore: ai due assist aggiunge il colpo da biliardo del 3-0. Ora sono 8 gol in campionato, 11 stagionali».

TUTTOSPORT 7.5 – «La spacca in due smistando per tutti, la chiude con il sigillo personale».

IL MESSAGGERO 8 – «Apre la partita con l’assist per Marusic di testa (1-0), la prosegue mandando in porta Pedro (2-0) e poi la chiude con un gol che aveva cercato a lungo (3-0). Sempre più decisivo per Baroni».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Due assist e un gol. Non poteva festeggiare in modo migliore il ritorno al gol in campionato all’Olimpico dopo un’attesa di 5 mesi».