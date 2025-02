Castellanos Lazio, incoronato post Monza: «Sempre più decisivo». I giornali lo esaltano dopo il 5-1: i giudizi

Castellanos Lazio, il Taty incoronato dai giornali dopo il 5-1 rifilato al Monza: i giudizi dei giornali sulla partita dell’argentino

La Lazio travolge 5-1 il Monza, tornando a vincere all’Olimpico in campionato dopo oltre due mesi. A guidare i biancocelesti il Taty Castellanos, autore di due assist e un gol, premiato oggi dai quotidiani con un 8 in pagella.

Questo il commento del Messaggero: «Apre la partita con l’assist per Marusic di testa (1-0), la prosegue mandando in porta Pedro (2-0) e poi la chiude con un gol che aveva cercato a lungo (3-0). Sempre più decisivo per Baroni».