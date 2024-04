Castellanos Lazio, la doppietta con la Juve lo rilancia: Lotito e Fabiani sono convinti di una cosa. Le ultime

Come riferito da il Corriere dello Sport, dopo la prestazione avuta in Lazio Juve da Castellanos è lecito aspettarsi un cambio di passo e un rendimento vicino ai livelli toccati

martedì sera nella semifinale di Coppa Italia. L’attaccante ha dato tutto fino al cambio con Immobile, aveva i muscoli pesanti per l’enorme sforzo sostenuto.

Tra oggi e domani l’argentino verrà valutato in vista del Verona, è leggermente affaticato, comunque non dovrebbe essere a rischio per il confronto di sabato. Contro

la Juventus è salito a 6 reti stagionali, servono altri colpi per aiutare la Lazio a scalare la

classifica e superare i problemi riscontrati sul fronte offensivo. Lotito, Fabiani e Tudor lo hanno spronato, sono convinti che il prossimo anno potrà dare molto di più rispetto a quanto mostrato finora.