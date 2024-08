Castellanos Lazio, Fabiani SPIEGA: «Offerta arrivata ma abbiamo DECISO di tenerlo». C’entra Baroni, cosa è SUCCESSO

Castellanos-Lazio, Angelo Fabiani ha parlato della situazione relativa al futuro di Castellanos: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Lazio Style Channel, Angelo Fabiani ha parlato così di Castellanos, tema caldo del calciomercato Lazio:

CASTELLANOS – «L’offerta è arrivata, ma l’abbiamo rispedita al mittente perché andremmo contro al nostro metodo. Viviamo in un modo di denaro. Se arriva un’offerta irrinunciabile uno la valuta. Non è quello che ci hanno offerto che ci poteva far desistere. È un giocatore con qualità importanti, ma deve dimostrare il proprio valore nel prossimo futuro. Noi siamo vigili per osservare la sua eventuale crescita. Il mister ha detto di volerlo nella propria rosa così come Noslin che ha avuto al Verona. Può fare esterno e prima punta. Baroni è tranquillo e sereno in quel ruolo e ci ha chiesto eventualmente un esterno che corrisponde a determinate caratteristiche. Da qui ad agosto possono accadere tante cose».

LE PAROLE DI FABIANI A LAZIO STYLE CHANNEL