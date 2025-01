Castellanos Lazio, allarme cartellini: l’attaccante biancoceleste è tra i più sanzionati d’Europa

Castellanos Lazio, soltanto Vinicius ha ricevuto più cartellini dell’attaccante argentino. I numeri della sua stagione

Gli argentini sono noti in tutto il mondo per la loro cattiveria agonistica e per la “Garra” che li contraddistingue, ma quella di Castellanos sta iniziando a diventare un problema per la Lazio. Infatti, il Taty salterà la seconda partita di Serie A per squalifica nel giro di un mese.

L’attaccante biancoceleste, come riportato da Il Corriere dello Sport, è tra gli attaccanti più sanzionati d’Europa: sei cartellini gialli ed uno rosso. Come lui anche Ezequiel Avila del Betis. Peggio di lui, invece, soltanto Vinicius del Real Madrid, il quale ha collezionato otto ammonizioni ed una espulsione.