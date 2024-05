Castellanos o Immobile, Tudor ribadisce: «Questa cosa è una crudeltà del calcio. Vi spiego». Le parole del tecnico

In casa Lazio è la vigilia del match contro il Monza. Igor Tudor ha analizzato il match contro la formazione brianzola in conferenza stampa. Parlando anche del ballottaggio in attacco tra Castellanos e Immobile per la sfida.

CASTELLANOS E IMMOBILE – «Vedremo ancora oggi. Sono tutti e due possibili titolari, anche se la parola titolare conta fino a una certa. Oggi sei titolare, poi uno fa due o tre gare… E’ una crudeltà del calcio, bisogna sempre riconfermarsi. E’ una crudeltà ma anche una cosa bella del calcio. La Lazio era arrivata seconda ma in pochi si ricordano e vale per i giocatori, che devono sempre riconfermarsi. La vita del calciatore è questa e va vissuta così. Io ribadisco sempre questo concetto giorno per giorno, è l’unico modo di vivere questo sport».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA