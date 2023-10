Castellanos-Immobile, già decise le titolarità delle prossime 4 partite. Nel derby gioca lui. Le scelte in attacco di Sarri

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Sarri avrebbe programmato una staffetta ben definita per l’alternanza in attacco tra Ciro Immobile ed il Taty Castellanos, tema di grande dibattito in casa Lazio.

Taty titolare lunedì con la Fiorentina, Immobile con il Bologna (venerdì 3), di nuovo l’argentino in Champions con il Feyenoord (martedì 7) e il capitano, per logica e diritto, con la Roma (domenica 12), che guiderà l’attacco nel derby.