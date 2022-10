Cassano: «Non capisco come abbia fatto a perdere la Lazio. Manganiello? Deve stare fermo 5 giornate»

Antonio Cassano ha parlato sul suo profilo Instagram della sconfitta della Lazio contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Non riesco a capire ancora adesso come ha fatto a perdere la partita. Ha avuto 80 occasioni da gol, sull’1-0 poteva fare il secondo gol facile, Vecino ha sbagliato clamorosamente due palle gol e si sono ritrovati a perdere la partita immeritatamente. Va dato merito anche alla Salernitana che è rimasta lì compatta a soffrire ma poi le partite in un attimo cambiano: dall’1-1 hanno perso un attimo di equilibrio e la partita è fuggita via. Manganiello deve stare a casa cinque giornate perché non si capisce come faccia ad ammonire così i giocatori».