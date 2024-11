Cassano loda Lotito e Fabiani: «Nuno Tavares allucinante, complimenti anche per quell’altro acquisto»

Cassano loda Lotito e Fabiani per le mosse sul mercato dell’ultima estate: il commento dell’ex attaccante sulla Lazio

A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato così del calciomercato Lazio e degli acquisti fatti dai biancocelesti in estate.

LE PAROLE – «Compresi gli attaccanti, Nuno Tavares è in top 3 dei migliori assistman in Europa. È un terzino sinistro. Baroni lo sta facendo rendere e sta facendo delle robe allucinanti. Complimenti a Fabiani e Lotito. Sono andati a prendere anche Noslin, sicuramente anche grazie a Baroni che l’ha avuto. Vedo una Lazio incredibile quest’anno con un allenatore in continua evoluzione».