Cassano ancora contro Immobile: «180 gol in 6 anni e in Nazionale...»

Un’altra stoccata di Antonio Cassano ad Immobile. Le parole dell’ex giocatore, duranto uno spettacolo della Bobo TV

Ancora una frecciata ad Immobile. Ancora Antonio Cassano contro il bomber biancoceleste. Durante uno spettacolo coi componenti della Bobo TV, l’ex giocatore ha commentato la qualità espressa dai difensori dell’attuale Serie A chiamando in causa i grandi del passato. Per completare l’esempio, però, ha chiamato in causa anche il numero 17:

«Con Bobo discuto mille volte, perché lui dice che far gol è sempre difficile, ma io dico che farli nell’epoca nostra era molto più complicato. Ci marcavano Maldini, Stam, Thiago Silva, Nesta, Cannavaro, Samuel. Oggi Immobile dopo sei anni ha fatto 180 gol. Va in Nazionale e in quattro anni ne segna 8. Non la ciapi mai».