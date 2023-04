Cassano: «Correa? E’ stato un vero tonfo nell’acqua per l’Inter»

Cassano, l’ex attaccante barese commenta la situazione in casa Inter soffermandosi in modo particolare su Correa e Inzaghi

Durante la diretta della Bobo Tv è intervenuto Antonio Cassano, il quale ha espresso il suo parere sull’Inter soffermandosi in modo particolare su due ex Lazio ovvero Correa e Inzaghi, ecco le sue parole

CORREA – Correa è un tonfo nell’acqua, lo conosco dai tempi della Samp e l’ho sempre detto: è bello da vedere ma gli manca sempre la giocata. All’Inter ha fatto malissimo

INZAGHI – Inzaghi? Se esce col Benfica lo cambiano, rischiano di non andare in Champions League e sarebbe un bagno di sangue. Spero vadano avanti in Europa altrimenti la vedo dura che Inzaghi finisca il campionato