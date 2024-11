Cassano contro Juric: «Se fossi stato al posto di Hummels lo avrei...»

Cassano, l’ex attaccante non si risparmia contro l’ormai ex allenatore giallorosso rilasciando dure dichiarazioni nei suoi riguardi

Durante la puntata in streaming di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha espresso il suo parere sulla burrascosa situazione in casa Roma che ha sancito ieri la fine del rapporto tra Juric e il club giallorosso. L’ex attaccante si esprime con parole dure nei confronti del tecnico croato

PAROLE – Perché tratta così un campione che lo scorso anno era nella top 11 della Champions? Fa come tanti allenatori che quando vanno in determinate piazze vanno d’accordo e leccano il c**o solo ai giocatori più rappresentativi tipo Pellegrini o Dybala. Io se fossi in Hummels entrerei nello spogliatoio e lo attaccherei al muro