Cassano: «A Sarri non frega nulla dell’Europa League, pensa solo al campionato»

Antonio Cassano ha parlato dal suo profilo Instagram della performance della Lazio contro la Cremonese: le sue dichiarazioni

PAROLE – «La Lazio dopo la figuraccia che ha fatto, non poteva essere quella Lazio là. È andata a Cremona ha fatto la partita dall’inizio alla fine e ha meritato la vittoria. Si è fatta una passeggiata di salute, questo mi fa capire che l’allenatore non gliene frega nulla dell’Europa League e pensa solo al campionato. Non so se è un’idea giusta o meno ma questa è la sensazione che ho».