Ivan Juric ha parlato di quanto accaduto nel match tra il proprio Verona e il Brescia

Verso il 20′ del secondo tempo della partita di Serie A tra il Verona e il Brescia, la reazione rabbiosa di Mario Balotelli ha portato alla momentanea sospensione della gara. Secondo il giocatore bresciano, dalla curva dell’Hellas sarebbero arrivati dei cori razzisti nei suoi confronti, che però non erano stati ravvisati dall’arbitro. Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, è intervenuto al termine della sfida. Ecco le parole dell’allenatore croato.

PARLA JURIC – «Non ho paura di dirlo, oggi non c’era niente, nessun urlo razzista. Grandi fischi e sfottò nei confronti di un grandissimo giocatore, ma non c’era assolutamente niente. Non c’era proprio niente. Io sono croato e mi prendo “zingaro di merda” e so bene tutto il clima in Italia, lo conosco, dare colpa allo straniero è sempre più semplice. Ma non c’era niente. C’era grande sfottò e fischi quando aveva la palla, ma nient’altro».