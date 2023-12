Caso Vecino, si infittisce il mistero: c’è la versione di Martusciello. Ecco cosa ha detto il tecnico in seconda della Lazio

Secondo quanto riporta Il Messaggero, si infittisce sempre più il mistero sul caso di Matias Vecino, che ieri pomeriggio si è allenato da solo ed è ancora fuori rosa, la società per riabilitarlo completamente vuole le scuse del centrocampista.

Ma sulla questione spunta anche la versione di Giovanni Martusciello, allenatore in seconda della Lazio, che ha fatto sapere: “Io non ci ho discusso” in riferimento, appunto, al confronto avvenuto negli spogliatoi di Formello tra Sarri e Vecino domenica scorsa che ha scaturito i provvedimenti disciplinari del club. La versione del tecnico aggiunge così un tassello importante per la ricostruzioni degli eventi accaduti.