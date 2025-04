Caso Scommesse, c’è il pericolo di nuove squalifiche: Mondiale a rischio per...Tutti i dettagli

Condividi via email

Caso Scommesse, c’è il pericolo di nuove squalifiche: Mondiale a rischio per… Gli ultimi aggiornamenti

L’edizione odierna del Corriere della Sera fa chiarezza sulle possibili nuove squalifiche per il caso scommesse scoppiato in Serie A. Il procuratore della Figc Giuseppe Chinè sta infatti valutando se procedere dal punto di vista della giustizia sportiva, con delle squalifiche che potrebbero compromettere la presenza al Mondiale del 2026 con l’Italia di calciatori come Tonali e Fagioli.

RISCHIO SQUALIFICA FINO AI TRE ANNI – «Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano a oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. La violazione del divieto comporta una squalifica non inferiore ai tre anni e un’ammenda non inferiore a 25mila euro».

RISCHI PENALI – «L’ipotesi di reato può comportare una condanna fino a 3 mesi di carcere e una multa fino a 516 euro che può essere sanata attraverso un’oblazione, pagando cioè la metà dell’importo previsto dalla contravvenzione».