Caso Portanova, arriva la condanna per il calciatore: i dettagli

Arriva la condanna in primo grado per il caso Portanova, giocatore del Genoa. Ma ecco tutti i dettagli della vicenda

Arriva la sentenza in primo grado per il caso Portanova. Il calciatore è stato condannato in primo grado a 6 anni dal tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo.

L’accusa riguarda gli abusi a una ragazza in un appartamento del centro storico, in cui figura coinvolto anche il giocatore del Genoa. Il fatto avvenne la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021.