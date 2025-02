Caso Mourinho, il vice pres del Fenerbahce lo difende: «Definirlo razzista è ingiusto ed è un insulto all’intelligenza di alcune persone»

Caso Mourinho, il vice presidente del club turco interviene in difesa del tecnico portoghese alla luce di quanto accaduto con il Galatasaray

Ad aver fatto discutere in questi ultimi giorni in Turchia è stato nuovamente Jose Mourinho, il quale è noto per far discutere e far parlare di se. Il portoghese questa volta è stato al centro di polemiche dopo la partita del suo Fenerbahce contro il Galatasaray, con il club giallorosso che accusa il tecnico di razzismo. Alla luce di quanto accaduto dopo il burrascoso match, ad intervenire in difesa dell’ex Inter e Roma ci pensa il vice presidente del club gialloblu ossia Acun Ilicali, che si esprime cosi a riguardo, ricordando che la frase incriminata era «saltavano come delle scimmie»

PAROLE – Siamo sicuri al 110% che la sua intenzione non fosse quella di essere razzista. Nel corso della sua vita ha sempre avuto ottimi rapporti con persone provenienti da tutto il mondo, di diverse nazionalità. È un insulto all’intelligenza di alcune persone, hanno cercato di manipolare la descrizione di José e, alla fine, abbiamo assistito a un approccio falso e teatrale da parte del Galatasaray