Caso Luis Alberto, Giordano: «Non schierarlo? AI calciatori fanno male le multe…»

Le parole di Bruno Giordano a TMW Radio

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex biancoceleste Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento Lazio e sulla spinosa vicenda legata a Luis Alberto.

«Luis Alberto ha mosso un problema della squadra ma c’è cascato come un pollo. Ai calciatori fanno male le multe. Se non giocano non importa nulla a loro. Assurdo dunque non far giocare un giocatore così importante. Servirà una bella multa salata. La Lazio deve far vedere se è passato il momento critico, ha alternato partite buone ad altre meno buone».