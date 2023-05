Caso Juve stipendi: il club verso il patteggiamento per evitare penalizzazioni

Juve, non c’è pace per il club bianconero che rischia di subire un altra penalizzazione e l’idea della società sarebbe patteggiare

Il caso della penalizzazione della Juve dei 10 punti per le plusvalenze, ha scosso la Juventus e ha cambiato la classifica di serie A. I bianconeri però non possono ancora dormire sonni tranquilli, visto che secondo quanto viene riportato dalla Repubblica, conoscerà l’esito di un altra sentenza inerente agli stipendi. Il quotidiano aggiunge che l’idea del club è quella di patteggiare per evitare problemi e un ulteriore penalizzazione, mentre in caso contrario la Corte federale metterebbe di nuovo la mano pesante.