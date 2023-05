Caso Juve, Collovati: «Vicenda gestita in modo squallido, si falsifica il campionato»

Collovati, l’ex difensore ha parlato della vicenda che ha visto coinvolta la Juventus rilasciando alcune parole ai microfoni di Tvplay

PAROLE – Una vicenda squallida per come è stata gestita dalla Giustizia Sportiva. È stato uno stillicidio e direi cosi se fosse successo a qualunque squadra. Non è normale che si passi da -15, poi -12, poi -10… così si falsa tutto. Per prima cosa bisogna punire a fine anno, perché così si falsa tutto. Ha ragione Mourinho. Poi una giustizia che si espone 10 minuti prima di una partita di calcio è di uno squallore unico. Questa è una giustizia che va riformata. Io non sono un giudice, non andava però data ora la punizione