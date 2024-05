Caso BASTONA la Lazio «Non salvo nessuno! Ecco cosa deve fare Lotito in estate»

Mimmo Caso, ex tecnico della Lazio, ha analizzato la stagione del club biancoceleste: non si salva nessuno

Intervistato da Tag 24, Mimmo Caso ha analizzato così la stagione della Lazio:

PAROLE – «Credo che non sia il caso di dare voti, ci sono state delle situazioni per cui la società deve prendere atto, a partire dalla conduzione tecnica precedente e fare le dovute valutazioni. Non salvo nessuno, perché quando accadono queste cose tutti finiscono nel calderone. Facile mandare via l’allenatore (Sarri), ma i giocatori devono farsi un esame di coscienza, quindi non salvo nessuno. La speranza è che adesso Tudor e la società possano programmare, cosa che è mancata. Sarri si è lamentato spesso e volentieri di non aver a disposizione giocatori che aveva richiesto, dunque serve un rapporto tecnico-società per mettere in piedi un progetto serio; se poi non si accontentano le volontà del tecnico è un problema, perché la dirigenza non si può sostituire alla conoscenza tecnica dell’allenatore».