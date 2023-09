Casale, lo scatto con la maglia dell’Italia fa impazzire i tifosi – FOTO

Casale, il difensore pubblica sui social un post con la maglia della Nazionale facendo impazzire di gioia i tifosi

Cresce l’attesa per la sfida decisiva contro l’Ucraina, decisiva per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024 in Germania. I tifosi biancocelesti si augurano che uno dei protagonisti sia Casale, ma intanto l’ex Verona pubblica una foto su Instagram che ha fatto il pieno di like