Sartori: «Seguivamo Casale prima della Lazio. Speriamo ci dia una mano in questa stagione». Le parole del direttore dell’area tecnica

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Nicolò Casale, Giovanni Sartori ha parlato dell’ex difensore della Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «È un piacere essere qui oggi per presentare Casale, arrivato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Un difensore destro che conosciamo benissimo, la sua storia è lunga pur essendo giovane: nasce nel Verona, poi il percorso in C per confermarsi col Venezia in B ed esordire in Serie A col Verona. Poi la Lazio, in cui ha esordito anche in Champions e viene convocato anche da Spalletti in Nazionale. Lo conosciamo, lo abbiamo sempre seguito, soprattutto prima della Lazio perché quando arriva lì non può più essere un obiettivo per noi. Quando abbiamo capito che poteva essere sul mercato ci siamo manifestati e abbiamo fatto di tutto per prenderlo, speriamo ci dia una mano in questa annata che speriamo sia entusiasmante».