Casale Lazio, aria di ADDIO! Sondaggio CONCRETO, può giocare la Champions League: clamorosa INDISCREZIONE

Casale-Lazio, aria di addio: sondaggio concreto del Bologna per il difensore centrale italiano. Tutti i dettagli

Come riferito da Alfredo Pedullà, Nicolò Casale potrebbe lasciare in questi ultimi giorni di agosto il calciomercato Lazio:

PAROLE – «Nicolò Casale non è più blindato in casa Lazio, malgrado un contratto di quasi tre anni con il suo attuale club. La novità delle ultimissime ore è che il Bologna ha fatto un sondaggio approfondito nel bel mezzo della ricerca di almeno un difensore centrale (Vitik compreso). E nelle prossime ore il club rossoblù porrebbe decidere di accelerare, il profilo ha il gradimento di Italiano. Si spiega anche in questo modo l’irruzione della Lazio di ieri sera, svelata da Gianluigi Longari, per Samuel Gigot, classe 1993 in uscita dall’OM Marsiglia. Se il Bologna accelerasse per Casale, la Lazio potrebbe spingere ulteriormente in direzione Gigot».