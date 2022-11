Casale: «Un ko che non deve cancellare quanto fatto. E ai tifosi...» - FOTO

Il giorno dopo Juve Lazio, Casale ha voluto ricaricare l’ambiente dopo il ko, rivolgendosi anche ai tifosi

«Volevamo chiudere il 2022 con un risultato diverso. Non ci siamo riusciti ma non dobbiamo dimenticare le buone cose fatte in questi mesi. Ricarichiamo le pile per essere poi pronti a raggiungere i nostri obiettivi nel 2023! Grazie ai nostri tifosi per sostenerci ovunque numerosi», questo quanto scritto dal centrale ex Verona.