Casale, oggi il rientro in gruppo: le sue condizioni

Oggi in quel di Formello riprendono gli allenamenti in vista del match di lunedì con la Fiorentina. E la notizia più importante, come sottolineato da Il Messaggero, potrebbe essere il rientro di Casale.

Il difensore pare essersi messo alle spalle la lesione muscolare, ma comunque le condizioni saranno valutate attentamente. Resta da capire infatti se l’ex Verona volgerà ancora del lavoro differenziato oppure si unirà fin da subito al gruppo.