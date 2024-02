Casale, allarme per Fiorentina Lazio: ha la febbre alta! Chi gioca in caso di forfait

Allarme Casale in casa Lazio in vista del match di stasera contro la Fiorentina: il centrale con la febbre alta. Chi può sostituirlo

Come riferito dal Messaggero, piove sul bagnato in casa Lazio, visto che Nicolò Casale è alle prese con la febbre alta, mentre Patric è out e Gila è squalificato per la trasferta di stasera a Firenze.

Chi sostituirebbe l’ex Verona al centro della difesa con Romagnoli? La prima soluzione è quella di Hysaj centrale, come provato ieri nella rifinitura. In alternativa Marusic, anche lui non al meglio, mentre l’ultima spiaggia è quella di lanciare dal primo il capitano della Primavera Ruggeri.